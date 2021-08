Titi Müller grávida do primeiro filho, Benjamin - Reprodução Instagram

Titi Müller grávida do primeiro filho, BenjaminReprodução Instagram

Publicado 16/08/2021 11:24 | Atualizado 16/08/2021 11:25

São Paulo - A apresentadora Titi Müller, de 34 anos, revelou nesta segunda-feira que um dos motivos para o casamento com Tomás Bertoni, da Banda Scalene, ter chegado ao fim foi a falta de sexo na relação. Juntos, os dois são pais de Benjamin, de 1 anos e dois meses.



fotogaleria

Publicidade

"Esse fim está estritamente ligado ao fim da nossa libido enquanto casal [...] Fui uma grávida extremamente tarada mesmo com a pandemia. Meu último trimestre da gravidez foi no início da pandemia. Eu alternava em surtos de ansiedade com as discotecagem louca ali, ficava horas no quarto tocando altas siriricas, porque fiquei com a libido no teto grávida, inclusive, para estimular meu trabalho de parto, eu transei", iniciou Titi ao podcast "Prazer, Renata".

"Eu não considero sexo necessariamente só o que tem penetração. Então, foi um amor lindo que fizemos, que eu considero sexo também. Desde então, a vaca foi para o brejo total, porque eu também tive várias intercorrências na amamentação. Foi um puerpério muito sofrido que a gente foi se ligando cada vez mais como parceiros e amigos", acrescentou ela.

Publicidade

Se aprofundando no motivo do término com Tomás Bertoni, com quem era casada desde 2019, Titi revelou. "A gente parou de transar. A prioridade era dormir, e a gente começou a dormir em quartos separados. Tenho 34 anos de idade, para mim isso não está mais normal. Não sei quantos anos ainda vou ter de auge. Estou considerando que estou no meu auge. Parei de amamentar e meus hormônios estão ótimos agora. Estou louca para transar. Não estou no melhor momento porque estou na pandemia, mas, assim, vou ficar esperando o cachorro morto ganhar eletrochoque até quando? Ficar 5 anos esperando o negócio voltar. Eu não tenho esse tempo. A vida é agora!", pontuou.