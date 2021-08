Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 10:54 | Atualizado 16/08/2021 12:51

Rio - Thales Bretas aproveitou o domingo de descanso para curtir com os filhos, Gael e Romeu, em uma piscina. O dermatologista, que ficou viúvo após a morte do humorista Paulo Gustavo em maio, compartilhou os registros no Instagram Stories.

