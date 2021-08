Glória Menezes - Reprodução

Publicado 16/08/2021 12:33 | Atualizado 16/08/2021 12:43

Rio - Glória Menezes, de 86 anos, vai receber alta hospitalar nesta segunda-feira, afirmou Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, por meio de uma publicação no Instagram. Glória e o marido, Tarcísio Meira, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar os sintomas provocados pela covid-19 no dia 6 de agosto, mas o ator não resistiu e faleceu aos 85 anos de idade na última quinta-feira.