16/08/2021

Rio - A atriz Glória Menezes, de 86 anos, que está internada com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, deve ter alta nesta segunda-feira. O filho da atriz, Tarcisinho, confirmou a informação ao "Fantástico".

"Ele nos passou que a Glória receberá alta amanhã e está muito emocionada vendo as homenagens que estamos fazendo ao Tarcísio Meira", disse a apresentadora Poliana Abritta neste domingo, após a exibição da reportagem em que Tarcisinho conversou com Renata Ceribelli. Susana Vieira, Claudia Raia, Tony Ramos e mais artistas falaram sobre Tarcísio Meira em entrevista ao programa.

O veterano morreu, aos 85 anos, na sexta-feira, vítima de complicações da covid-19. Tarcisinho revelou que foi o responsável por dar a notícia da morte do pai para Glória e reforçou que a recuperação da atriz só aconteceu por conta da vacina contra a covid.

"Ele (Tarcísio Meira) já tinha problemas renais, pulmonares. Eu falava muito com ele sobre isso, era importante ter cuidado. Mesmo com a vacina, ele deveria ter extremo cuidado. Minha mãe está bem por conta da vacina. Isso aconteceu em algum descuido, uma 'guarda baixa'. Uma ida ao médico, que era necessário por serem pessoas idosas. Foi uma surpresa. Nunca saberemos onde foi", revelou o filho do ator.

Tarcísio Filho também afirmou que pretende reunir a família na Missa de Sétimo Dia, quando Glória deixar o hospital. "Eles tinham um grande fascínio um com o outro. Ela viu o meu pai e se despediu. Faz parte do ritual e precisa ser vivido. É preciso olhar para a pessoa e dizer adeus. É muito importante".

O ator também revelou que foi o responsável por informar sobre a morte do pai para a mãe. "Eu não sei dizer como tive força. Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida, eu me preocupava com a reação dela. Ela está frágil, passando pelo pior momento de sua vida. Mas ela não se nega a viver e chora quando precisa chorar. Ela não tem barreiras com os sentimentos. Depois de tudo o que aconteceu, a família inteira procura ficar com ela".