Dony de Nuccio sofre tentativa de assaltoReprodução

Publicado 16/08/2021 10:49

Rio - Dony De Nuccio, de 37 anos, foi alvo de uma tentativa de assalto nesta segunda-feira (16). O apresentador do SBT teve o vidro de seu carro altamente danificado por um objeto arremessado pelos criminosos. Segundo ele, a tentativa de roubo aconteceu no Rodoanel, um via que circunda toda região central da Grande São Paulo.

"Por sorte, a pedra/tijolo/concreto não atravessou o vidro. Depois de mostrar esses vídeos recebi dezenas de relatos de pessoas que passaram por tentativas de assalto iguais a essa, tanto no Rodoanel quanto em outras partes do país. Cuidado! Se acontecer com você na estrada, não pare jamais. Continue mesmo sem vidro e só encoste longe dalí, em algum posto, em segurança. Poderia ter sido trágico. Foi livramento. Obrigado pelas msgs de carinho!", escreveu Dony De Nuccio em postagem no Instagram.

