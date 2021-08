Após reatarem namoro, ex-BBB Gabi Martins e Tierry circulam de mãos dadas

Rio - A ex-BBB Gabi Martins e seu namorado, o cantor sertanejo Tierry, almoçaram em um restaurante no luxuoso bairro dos Jardins, em São Paulo, na tarde deste domingo. O casal circulou pelas ruas de mãos dadas após um breve término no relacionamento. Simpáticos, eles conversaram com alguns fãs que os abordaram no local.

