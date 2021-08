Giulia Be - Reprodução

Giulia BeReprodução

Publicado 15/08/2021 18:29

Rio - Giulia Be completou 22 anos nesta sexta-feira e comemorou de uma maneira bem especial, mas igualmente inusitada. Por razão da nova idade, a cantora compartilhou fotos completamente nua em suas redes sociais. "PASSANDO ESSE ANO EXATAMENTE IGUAL PASSEI SEXTA FEIRA 13/08 EM 99!!! COMO VIM AO MUNDO", escreveu Giulia.

A cantora ainda citou uma frase usada por Taylor Swift na música que fala sobre o seu aniversário de 22 anos. "I DONT KNOW ABOUT YOU, BUT IM FEELING 22" (eu não sei você, mas estou me sentindo com 22 anos, em português), escreveu a cantora.

