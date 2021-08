Raul Gil - Reprodução

Publicado 15/08/2021 14:33

Rio - Que isso, gente? Neste domingo, uma charada viralizou no Twitter. Na imagem, aparece uma foto do apresentador Raul Gil, uns pães e uma frase. Sem conseguir entender o significado do meme, a brincadeira foi tomando uma proporção cada vez maior e, consequentemente, o nome de Raul Gil foi sendo cada vez mais compartilhado nas redes sociais.

Resultado: ao entrar no Twitter, muitos fãs se assustaram ao ver o nome do apresentador do SBT e começaram a especular que o termo estivesse em alta porque ele havia morrido. No entanto, o apresentador de 83 anos só faz parte de uma brincadeira que ainda não foi decifrada na internet.

Confira as reações:

Eu acordo e vendo Raul Gil nos trends e eu pensando que ele tinha morrido pic.twitter.com/FOYQqU8B8C — Gustavo (@TR3T3IR0) August 15, 2021

Vi o nome do Raul Gil no tt, pensei que tbm tinha morrido. — Jef Ströher (@Jef_Stroher) August 15, 2021

