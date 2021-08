Samia Abreu - Clara Vasconcellos

Publicado 15/08/2021 11:00

Rio - Samia Abreu está prestes a estrear na próxima fas da novela "Gênesis" como a Rainha do Egito Merianat. Primeira esposa do Faraó Sheshi, interpretado por Fernando Pavão, Merianat é esperta, poderosa e elegante, uma rainha “nada fácil” como descreve a própria atriz. Na trama, Merianat vive uma grande rivalidade com Kamesha (Kizi Vaz), uma das outras esposas do faraó.

“Merianat é uma mulher extremamente poderosa, refinada, sedutora e elegante, foi criada para ser rainha. Ela gosta de estar sempre no controle das situações e também sabe controlar muito bem suas emoções. Vai fazer de tudo conseguir o que quer e promete um final surpreendente”, conta ela, que grava com três perucas, careca falsa, turbante, entre outros acessórios para viver a Rainha Samia.

“Foi o processo mais longo até hoje que já tive de preparação para um trabalho e confesso que adorei ter esse tempo a mais para estudar a personagem. Primeiro, fiz uma pesquisa sobre o Egito, para entender mais sobre esse universo, assisti alguns documentários e busquei referências da época no YouTube e com o historiador da Record, que deu uma aula incrível pra gente sobre Egito Antigo. Depois busquei mais referências de outras rainhas para minha personagem e as que me marcaram foram obviamente a Cleópatra, interpretada pela Elisabeth Taylor, Glen Close em Ligações perigosas, Natalie Portman em A Outra, Cate Blanchett em Elizabeth, Saiorse Ronan em As duas rainhas, Claire Foy em The Crown”, revela a atriz.

Enquanto não estreia em “Gênesis”, os fãs da atriz podem matar as saudades assistindo a reprise de “Chiquititas” no SBT ou na Netflix, plataforma a qual a novela se encontra no TOP 10 Brasil. Na trama, Samia interpreta Érica, uma menina deslumbrada que faz de tudo para ficar famosa, sua primeira personagem na TV e responsável pela mudança da jovem de Belo Horizonte para São Paulo aos 21 anos.

Com 10 anos de carreira, a atriz é formada em teatro pela PUC Minas e em atuação para cinema pela New York Film Academy, em Los Angeles. Em seus últimos trabalhos no audiovisual participou da novela “Os Dez Mandamentos”, “O Rico e Lázaro”, do filme “Meus 15 Anos”, em que interpretou a mãe jovem da personagem de Larissa Manoela, e da web série “Clica no Vacilo”. No teatro, esteve em cartaz com a peça “Os Donos do Mundo”, “ O Anti-Musical”, “Noite da Comédia Improvisada” e “Deu Branco”. Também produziu e atuou em seu último espetáculo “VidAmorte”, que teve apresentações online durante a pandemia.