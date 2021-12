Giovanna Ewbank posa nua - reprodução do instagram

Giovanna Ewbank posa nuareprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 17:59

Rio - Giovanna Ewbank ainda não superou sua viagem às Ilhas Maldivas. A apresentadora, que já está no Brasil, publicou uma foto 'quente' em que surge nua no local paradisíaco. O clique foi feito pelo seu marido, Bruno Gagliasso. "Cheguei Brasil!!!! Mas me aguentem porque ainda tenho muitas fotos da viagem! Tudo bem por vocês?", brincou ela na legenda.

fotogaleria

Os internautas logo reagiam à imagem. "Pode postar todas", escreveu um. "Nossa, essa mulher é maravilhosa demais ", comentou outro. "Deusa", destacou um terceiro.

Essa não é a primeira vez que Gioh aparece pelada em sua rede social. Na última quinta-feira, ela publicou um clique em que aparecia nua enquanto descansava na rede. "Ele ama me fotografar e eu amo ser fotografada por ele", escreveu ela na legenda.