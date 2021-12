Giovanna Ewbank - reprodução do instagram

Publicado 09/12/2021 17:08

Rio - Giovanna Ewbank fez a temperatura subir ao publicar uma foto completamente nua no Instagram, nesta quinta-feira. A apresentadora, que está nas Ilhas Maldivas, foi fotografada por Bruno Gagliasso e compartilhou os cliques com seus seguidores. "Ele ama me fotografar e eu amo ser fotografada por ele", escreveu ela na legenda.

Através dos comentários, várias famosas reagiram às imagens. "É porque também, né, irmã, com uma beleza dessa", comentou Anitta. "Gio, mas com essa beleza toda né, fia", disse Bruna Marquezine. "Deusa", destacou Deborah Secco.