Vera Maria Monteiro - reprodução do instagram

Vera Maria Monteiroreprodução do instagram

Publicado 09/12/2021 20:23 | Atualizado 09/12/2021 20:26

Rio - Vera Maria Monteiro, de 73 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. A causa do óbito, no entanto, não foi revelada.

fotogaleria

Através do Instagram, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated RJ) lamentou a morte de Vera. "Hoje a classe artística perde mais uma estrela. Vera Monteiro, atriz desde a década de 70, nos deixa hoje com um aperto do peito. Deus abençoe os corações da família e amigos dessa talentosíssima atriz". Nos comentários, Carlos Vereza escreveu: 'Paz e Luz'.

Entre os trabalhos mais marcantes de Vera estão: 'Desalma', 'Geral.com', 'Êta Mundo Bom', e o portal de humor Porta dos Fundos.