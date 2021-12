Sarah Poncio perdeu a guarda de Josué e Cyntia Acyndel, ex-babá dos seus filhos, foi atacada na internet - Reprodução/Instagram

Rio - A ex-babá dos filhos de Sarah Poncio, Cyntia Acyndel contou em seu Instagram que tem sido alvo de ataques depois que Sarah Poncio e Jonathan Couto perderam a guarda de Josué, filho adotivo do casal.

"Por favor, parem de encher meu direct e comentar minhas fotos com coisas absurdas na qual vocês não sabem. Parem! Quem sou eu para intervir algo nesse momento, só peço uma coisa: respeito", disse.

Se recuperando de uma cesárea, Cyntia pediu respeito. "Respeitem o meu puerpério, estou me recuperando de uma cesárea há 15 dias, já não estou nada bem fisicamente e psicologicamente. Por favor, parem! Assim como todos estão, estou sem chão! Meu coração chora. Ninguém sabe o que se passa na vida das pessoas, Deus está no comando de tudo", finalizou.

Nesta quinta-feira, Sarah Poncio contou que a mãe biológica de Josué conseguiu retomar a guarda do filho e desabafou sobre a perda do menino. "Hoje, me sinto perdida. As imagens parecem borradas e as palavras só barulhos. Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado. Preciso encontrar forças. Meus outros filhos dependem disso. Mas por hora, só consigo orar. Pedir a Deus que acompanhe o meu filho e nunca o desampare. E quando precisar, estarei aqui. Pois uma mãe, jamais deixa de ser mãe."