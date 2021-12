Tierry e o filho, Adriel - reprodução do instagram

Publicado 09/12/2021 19:18

Rio - Filho de Tierry e Lorena Allveis, Adriel, de seis anos, passou por uma cirurgia de reparo após ter um dos pés amputado. Através do Instagram, o cantor falou sobre o estado de saúde do filho. "Meu Dida está ótimo, tendo que fazer umas fisioterapias e teve a cirurgia que ele precisou fazer de novo, mas ele tá bem. Meu filho é uma criança maravilhosa, muito amada, resiliente".

Na mesma rede social, a mãe do menino disse que a operação foi realizada com sucesso. "Meu filho amputou um dos pés há quatro anos. No ano passado teve que fazer uma cirurgia de reparo e agora teve que passar novamente por essa cirurgia de reparo. Enfim, deu tudo certo na cirurgia, agora é recuperar praticamente do zero mais uma vez. Mas com Deus tudo é possível e estou aqui firme. Mas cabeça de mãe vocês sabem como funciona, né? Choro todos os dias pedindo a Deus para que tudo fique bem logo. 100% focada nisso. Mas já já tá tudo bem e tudo normalizado e volto a aparecer mais", comentou ela.

Lorena também usou suas redes sociais para lamentar os ataques que sofreu depois de comunicar a cirurgia do filho. Os internautas acusaram ela de usar a imagem do garoto para 'aparecer' internet. "Não tenho pretensão de ser famosa. Não sou famosa, não tenho fã-clube, não tenho nada. Me deixem em paz. Só isso. Eu não ataco ninguém. É por isso que não posto nada. Eu expliquei basicamente o que aconteceu. . [...] Parem de relacionar a minha vida com a de outras pessoas. Ele [Tierry] é pai do Adriel, eu sou mãe e pronto. O que tem que ser resolvido, se resolve", desabafou.

Em 2017, Adriel ficou internado por quatro meses devido à um choque séptico causado por uma bactéria. Em outubro deste ano, Tierry falou sobre a doença que o filho teve em entrevista ao 'É de Casa', da TV Globo, em outubro. "Eu tive a minha fé testada quando meu filho tinha três anos. Ele teve um choque séptico por bactéria e ele teve cinco paradas cardíacas. Foram dias muito difíceis, quatro meses de UTI. Ele usou a tão falada ECMO, a mesma usada por Paulo Gustavo. Ele ficou 45 dias usando um pulmão fora do corpo. Por cinco vezes, a gente ouviu que o Adriel não suportaria e o que o melhor era deixar que ele fosse", relembrou o cantor.