Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento Reprodução

Publicado 09/12/2021 17:23

Rio - Maria Lina, 23 anos, abriu uma caixinha de perguntas para bater um papo com seus seguidores nesta quinta-feira (09). Ao ser questionada sobre os procedimentos estéticos que realizou, a influencer foi sincera e diz que colocou silicone nos seios e fez alguns preenchimentos.

"Silicone, preenchimentos labial e de olheiras, e bigode chinês", disse ela pelos stories do Instagram.

Uma seguidora perguntou o que Maria fez para ter forças no momento mais difícil que passou, se referindo a perda do seu bebê, João Miguel, fruto do relacionamento com seu ex-noivo, Whindersson. "Deus! Rezava p ele me dar sabedoria e força, pq precisava me reerguer", iniciou Lina.

"Minha família! Minha mãe me deu muita força... acho q por ela ser mãe, ela entendia minha dor melhor que todos... sem ela NÃO TERIA conseguido. Meu pai e meus avós foram ESSENCIAIS também, e o Roos e a Ana Giulia me deram muita força também. Todos secaram minhas lágrimas várias e várias vezes, sempre com muita paciência e empatia. Amo vcs", finalizou ela.