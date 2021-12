Whindersson Nunes finge ser DJ na piscina do hotel da Farofa da Gkay - Ag.news

Publicado 09/12/2021 13:54 | Atualizado 09/12/2021 14:18

Rio - Whindersson Nunes, 26 anos, falou em suas redes sociais sobre uma possível aposentadoria em breve. O youtuber, que curtiu a Farofa da Gkay, festa promovida pela influenciadora Gessica Kayane, decidiu ser franco em relação à agitada vida profissional que leva.

"Ontem todo mundo que me encontrava dizia 'você em festa????? Que isso', e a cada pessoa que dizia isso eu pensava 'car*i, eu realmente mereço curtir'. São quase 10 anos dizendo não a toda festa, todo aniversário, todo batizado, nos últimos 2 anos até TV eu parei, pra ficar menos nas emoções que coisas como ir na TV me causam e focar nos meus trabalhos, eu sou padrinho de quase 100 crianças e não vi a metade delas. Eu penso que muita gente deve me achar até insensível, mas é que o meu acreditar onde eu iria chegar foi sempre mais forte que eu e eu não sei explicar", começou ele.

"Toda pessoa que chega, me conta um momento em que eu fui uma virada na vida dela, isso me diz q eu tenho que ter cada dia mais paciência, que as pessoas têm um dia difícil, um ou outro tem um inconveniente, mas eu só ando com a tropinha do WN, a tropa resolve, esquece. Talvez eu trabalhe mais uns 2 anos e pare, e com certeza eu vou fazer alguma coisa bem foda pra voltar porque eu me conheça, botar vocês pra falar ah pronto agora mais essa coisa foda!", completou Whindersson.

