Andressa e Thammy - Reprodução

Andressa e ThammyReprodução

Publicado 09/12/2021 11:26

Rio - A ex-assistente de palco Andressa Ferreira, de 33 anos, ficou revoltada com uma pergunta de um internauta nas redes sociais. Ela não gostou nadinha de ser questionada sobre o órgão genital de seu marido, Thammy Miranda, de 39.

fotogaleria fotogaleria

"Seu marido já fez o transplante de pênis?", questionou uma pessoa no Instagram. "Por aqui temos um fiscal de partes íntimas. Imagina se eu saísse na rua perguntando do marido de vocês?", reclamou Andressa, que ficou visivelmente incomodada com a pergunta.

Recentemente, Andressa e Thammy contaram que foram batizadas em uma igreja evangélica e que, após o batismo, decidiram não fazer mais sexo a três. "Hoje em dia não faz mais sentido. Quando a carne está fraca, precisamos fortalecer nosso espírito", disse Andressa, que ao lado de Thammy é mãe de Bento, de quase 2 anos.