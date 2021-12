Marília Mendonça e Matheuzinho - Reprodução

Publicado 09/12/2021 11:08 | Atualizado 09/12/2021 11:26

Rio - O cantor Matheuzinho, ex-affair de Marília Mendonça, usou o Twitter, nesta quarta-fera, para fazer um desabafo. O sertanejo rebateu críticas de que se aproveitado da fama e da repercussão da morte da artista, que faleceu na queda de um avião em Minas Gerais no mês passado.

"Eu sabia que a internet tinha muito ódio, mas não sabia que era tanto assim. Podem acreditar no que quiser, respeito vocês. Mas Deus sabe de tudo! Eu sei minha verdade, minha índole e caráter. Meu coração segue em paz. Agora não aceito falarem do meu trabalho, dizendo que quero biscoito, pegar carona... pelo amor de Deus gente", começou ele.

Ainda no Twitter, ele falou sobre as batalhas ao longo da carreira. "Nunca precisei disso não. Estou a 11 anos na estrada, ja ralei e apanhei muito pra conquistar meu espaço. Recebi muitos nãos nessa vida, nunca passei por cima de ninguém e muito menos me escorar em alguém."



Farpas no Twitter

Recentemente, o cantor foi criticado por ter ido a uma festa. “O viúvo está na farra já”, disse uma pessoa no Twitter. Para responder, Matheuzinho mandou indireta a Murilo Huff, ex-marido de Marília e pai do único filho da artista. “O outro que se diz viúvo que você tem que mandar mensagem. Está na farra também”, disparou.

Na sequência, Huff respondeu. “Turma, não vamos entrar em briga por favor… não é nossa intenção alimentar nenhum tipo de ódio. Deus sabe de todas as coisas”, escreveu ele no Twitter.



Eu sabia que a internet tinha muito ódio, mas n sabia que era tanto assim. Podem acreditar no que quiser, respeito vcs. Mas Deus sabe de tudo! Eu sei minha verdade, minha índole e caráter. Meu coração segue em paz. Agora não aceito falarem do meu trabalho.. + — Matheuzinho (@mcmatheuzinhof) December 8, 2021