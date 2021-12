Bruna e Juca, que usava o nome de batismo de Priscila Visman - reprodução do instagram

Publicado 08/12/2021 20:09 | Atualizado 08/12/2021 20:22

Rio - Ex de Bruna Linzmeyer, Juca passou pelo processo de transição de gênero e surgiu de barba no Instagram, nesta quarta-feira. Ele, que usava o nome de batismo Priscila Visman, posou em frente ao espelho para uma selfie e exibiu o novo visual.

fotogaleria

Através dos comentários, o artista plástico recebeu o carinho dos amigos. "Lindo", escreveu um. "Ah, que deuso", comentou outro. "Gatinho", destacou um terceiro.

O namoro de Bruna e, agora, Juca, terminou em outubro de 2019, após três anos. Na época, os dois se posicionaram sobre o fim do relacionamento através do Instagram. "Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. Contigo sempre descobri novos jeitos de ser e de me relacionar. Fico orgulhosa e feliz de saber que a gente não se perdeu nesse transformar".