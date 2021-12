Marido de Ana Hickmann homenageou seus familiares - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 18:40

Rio - Alexandre Correa aproveitou a celebração do Dia da Família para homenagear aqueles que o apoiaram durante sua luta contra o câncer. Em publicação feita nesta quarta-feira (08) em seu perfil no Instagram, o marido de Ana Hickmann celebrou a cura de uma metástase no pescoço, em fevereiro de 2021.

"Após ganhar uma segunda chance, minha família virou meu foco 200%! Eles são meu porto seguro, minha felicidade ao fim de cada dia e minha paz em dias agitados! É por eles que eu luto e não desisto! Feliz Dia da Família!", escreveu.



Na postagem, Alexandre aparece em várias imagens com sua esposa, filho, irmão e pais. A apresentadora da Record TV deixou um comentário na publicação. "Minha vida! Vocês são tudo para mim."