Larissa Manoela compartilha cliques tirados durante aula de yogaReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 18:23

Rio - Larissa Manoela impressionou os fãs, nesta quarta-feira (8), ao compartilhar uma sequência de fotos tiradas durante uma sessão de yoga. A atriz de 20 anos ostentou a boa forma vestindo um conjunto de top e calça legging colados ao corpo e mostrou a flexibilidade nas posições realizadas durante o treino.

"Para tocar as estrelas é necessário tirar os pés do chão", refletiu na legenda da publicação no Instagram. Não demorou muito até que os fãs da artista enchessem a postagem de elogios para a atriz: "Braba demais”, comentou um internauta. "Você é incrível", acrescentou outra seguidora. "Minha coluna não aguenta fazer isso”, brincou outra admiradora. "Me dá umas aulinhas", pediu mais uma pessoa.

Confira a publicação: