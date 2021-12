Luísa Sonza relembra acidente grave que sofreu na infância durante o 'Encontro' - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/12/2021 16:01

Rio - Luísa Sonza surpreendeu o público do "Encontro com Fátima Bernardes", nesta quarta-feira (8), ao relembrar um grave acidente de carro que sofreu com sua mãe e sua bisavó, quando era criança. A cantora de 23 anos revelou a história após a apresentadora do programa convidar ao palco dois jovens que se se arriscaram para salvar a família quando o carro em que estavam caiu no mar.

Em seguida, Fátima questionou a artista sobre qual seria sua reação se enfrentasse uma situação parecida, ao que Luísa respondeu: “Nossa, eu fico imaginando como eu seria. Se eu seria a pessoa que iria gritar pedindo ajuda, se eu seria a pessoa que ia ligar para a polícia ou aquela pessoa que teria a iniciativa. Porque, às vezes, a gente paralisa diante de uma coisa assim. Então, é bom quando a pessoa consegue agir, né?”, comentou.

"Eu gosto de agir muito nessas horas, em várias horas de pânico. Eu já me acidentei e fiz essas coisas assim, de salvar (...). Eu me acidentei com a minha mãe e minha bisavó, quando eu ainda era muito criança, com uns oito anos de idade. Aconteceu que o carro capotou e, com o carro de cabeça para baixo, as portas não abriam. Daí na hora eu tive a iniciativa e comecei a chutar a porta até abrir”, contou Sonza.

A cantora finalizou o relato ao revelar o desfecho da situação extrema que viveu: "Eu fiquei chutando uma porta, como não abriu, eu tentei chutar outra e abriu. Quando consegui abrir, eu puxei a minha mãe e minha bisa para fora. Então, eu tenho essa iniciativa. Pelo menos nas coisas que já aconteceram, mas não sei, até então… Pois cada caso é um caso”, afirmou.