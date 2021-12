Em postagem, Valeska Braga lamenta morte do marido, Dudu Braga - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 15:14

Rio - A morte de Dudu Braga completa três meses nesta quarta-feira (8). O filho do cantor Roberto Carlos estava tratando de um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal e falecei no Hospital Albert Einstein em São Paulo.



Nas redes sociais, Valeska Braga, viúva de Dudu, lamentou a morte do marido e desabafou. "Hoje faz três meses do pior dia da minha vida! Dudu, sinto tanto sua falta", escreveu Valeska no Instagram, com as hashtags 'meu amor' e 'dor insuportável'.

Na foto, Dudu está usando o cabelo de Valeska como peruca, abraça ela e sorri. Dudu tinha 52 anos e era deficiente visual, ele e a esposa estavam juntos há 17 anos. Os dois são pais de Laura, fruto do relacionamento do casal.

A última postagem de Dudu Braga nas redes sociais falava sobre o dia do casamento entre ele e Valeska. "Minhas paixões! Foto de um dia muito especial! ", escreveu.

Dudu e Valeska estavam juntos há 18 anos, mas se casaram apenas há 25 dias. A cerimônia foi restrita a amigos e familiares, incluindo o pai, Roberto Carlos, e no apartamento de uma amiga do casal, em São Paulo.