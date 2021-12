Bumbum pro ar! MC Mirella faz performance ousada no final da Farofa da Gkay

Rio - MC Mirella se divertiu bastante na festa Farofa da Gkay, que aconteceu em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará. Já no finalzinho do último dia de evento, na manhã desta quarta-feira, a funkeira subiu o palco, jogou o bumbum pro alto e rebolou bastante em uma performance bastante ousada.

Mirella, que era casada com o participante de "A Fazenda" Dynho Alves, entrou com o pedido de divórcio antes mesmo da saída do peão do reality show. A cantora não gostou nadinha da intimidade de Dynho com a influenciadora Sthe Matos, a quem ele carinhosamente chama de "irmã".

