André GonçalvesReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 19:02

Rio - Condenado à prisão domiciliar por não pagar pensão à filha Valentina, fruto do casamento com a ex-mulher, a jornalista Cynthia Benini, André Gonçalves contraiu a influenza e se recupera em sua casa no Rio. A informação foi confirmada pelo advogado dele, Sylvio Guerra, ao Dia. Em sua residência, ator também espera a chegada do mandado de prisão, decretado pela Justiça de Santa Catarina, acompanhado da tornozeleira eletrônica.

"Ele está 85% recuperado, mas ficou muito mal com esse surto da influenza, além de ter somatizado tudo o que está acontecendo, o que certamente colaborou para baixa de sua imunidade. Mas agora está bem melhor e aguarda a notificação que deve chegar nos próximos dias", comentou Sylvio. O advogado ainda reforçou que o ator vai cumprir o prazo de 60 dias da prisão domiciliar.

Entenda o caso

André Gonçalves foi condenado a prisão domiciliar por estar devendo R$ 352.579,01 em pensão alimentícia para a jovem. Para justificar dívida, advogado do ator, Sylvio Guerra, disse que seu clieente está desempregado desde 2016. "Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 aos de trabalho. Ele tem duas filhas e um filho e as pensões eram descontadas na folha de pagamento do salário dele. Daí, em 2016, quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás", pondera o advogado, em conversa com O DIA.

Já os advogados de Cynthia Benini reforçaram que "desemprego formal, por si, não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos". "O desemprego alegado expressa, apenas, parte da verdade dos fatos, uma vez que, o conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o Apelante vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra certa (...) bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas", dizia documento enviado à imprensa e assinado pela advogada Stella Marys Silva Pereira de Carvalho.

André Gonçalves foi casado com a jornalista Cynthia Benini entre 2002 e 2006. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas. Juntos, tiveram Valentina Benini em março de 2003. O ator já era pai de Manuela Gonçalves e Pedro Arthur, frutos de relacionamentos anteriores com as atrizes Tereza Seiblitz e Myrian Rios, respectivamente.