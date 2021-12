Kerline e Kéfera são vistas em clima de romance na 'Farofa da Gkay' - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 19:10

Rio - Kerline Cardoso foi uma das celebridades a curtir os três dias da "Farofa da Gkay" e também teve sua cota de romance e fofoca durante o festão organizado por Géssica Kayane em Fortaleza, no Ceará. A ex-BBB apareceu em alguns vídeos gravados pela youtuber Kéfera Buchmann e internautas perceberam um possível clima de romance entre as duas.

Nesta terça-feira (7), começou a circular na web um trecho de live realizada por Kéfera, no Instagram, durante a segunda noite do evento que reuniu celebridades em um resort de luxo. "A Kerline é muito lesa, a Kéfera indo beijar e ela nem percebeu", comentou uma usuária do Twitter sobre o vídeo em que a morena questiona se a ex-sister teria vontade de trocar alguns beijos.

Kerline repostou o vídeo em seu perfil e acrescentou a frase: "Pane no sistema alguém me desconfigurou". As influenciadoras ainda apareceram dançando coladinhas, na madrugada desta quarta-feira, em live no perfil de Instagram da funkeira Rebecca. Após o encerramento da festa, a ex-participante do "BBB" deixou uma provocação para os fãs: "Eu amo que eu beijo várias bocas e ninguém vê", declarou.

pane no sistema alguém me desconfigurou https://t.co/Axv9cwd5ra — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) December 7, 2021