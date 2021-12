Gkay dança no show de Kevinho - Ag. News

Publicado 08/12/2021 11:08 | Atualizado 08/12/2021 11:16

Rio - Gessica Kayane comemorou a chegada dos seus 29 anos em grande estilo: com um festão de três dias em um hotel de luxo no Ceará. Depois de duas noites com muitos famosos, pegação e dark room, a terceira noite também registrou momentos que repercutiram na web e empolgaram os fofoqueiros de plantão. Teve mais uma reconciliação, homenagem para Marília Mendonça briga e mais beijo na boca.

Viih Tube e Lipe Ribeiro foram flagrados, por volta das 6h da manhã desta quarta-feira, saindo juntinhos da Farofa da Gkay, festa que durou três dias em um hotel do Ceará. O registro foi divulgado pelo perfil @subcelebrities no Instagram. Antes da última noite de festa, Lipe já havia implicado com a ficante após saber que ela "passou o rodo" . "Bizarro o que tá acontecendo aqui. O que essa garota pega de gente, olha, tá de parabéns. Pegou quantos ontem, Vitória?", perguntou ele. "Oito, mas eu sou sua", respondeu ela, arrancando risada do rapaz. "Ridículo, eu tô me sentindo um merd* nessa Farofa", retrucou Lipe.

O último dia da festa também ficou marcado pela reconciliação do humorista Carlinhos Maia e Gkay. A influenciadora digital foi surpreendida por Carlinhos Maia, que apareceu de surpresa no palco da festa, em Fortaleza, no Ceará. Os dois se abraçaram e GKay chorou muito. A influenciadora digital, que também é humorista, começou na internet junto com Carlinhos. Os dois, no entanto, estavam sem se falar há três anos por conta de uma briga.

Deolane Bezerra resolveu ir atrás de alguns donos de perfis de fofoca no Instagram para saber por que estavam falando mal dela. A primeira a ser encontrada foi a Rainha Matos. Deolane quis saber por que ela não falou mal na frente dela. Com a câmera de seu celular gravando, a advogada afrontou a criadora de conteúdo. Matos tentou se defender, alegando que apenas disse que para ela “doutora é quem tem doutorado”. Contudo, Deolane não aceitou a explicação e retrucou dizendo que Matos “não entende nada de lei”.

