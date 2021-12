Giovanna Ewbank faz tolpess e dá close no bumbum - Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 10:02 | Atualizado 08/12/2021 11:54

Rio - Giovanna Ewbank subiu a temperatura da web com clique ousado na manhã desta quarta-feira. A esposa de Bruno Gagliasso publicou uma foto em que aparece fazendo topless nas Maldivas, onde curte férias com a família. A apresentadora ainda deu zoom no registro para dar close no bumbum.

fotogaleria

Giovanna Ewbank "causou" logo cedo no Instagram nesta quarta-feira (8) ao compartilhar cliques arrasadores durante sua viagem para as Maldivas com o marido, Bruno Gagliasso. A apresentadora aparece nas fotos de topless e biquíni fio-dental e dá um close em seu bumbum.

"Bundinha, meninas", brincou ela na legenda da publicação em que aparece usando somente a parte de baixo do biquíni fio-dental preto. Nos comentários, fãs elogiaram corpo da apresentadora.