Kevinho faz homenagem a Marília Mendonça na Farofa da GKay

Rio - O cantor Kevinho fez uma homenagem para Marília Mendonça durante seu show na festa Farofa da GKay, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, na noite desta terça-feira. Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em um acidente de avião, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro.

Durante o show, uma imagem da cantora apareceu no telão enquanto Kevinho fazia a performance da música "De Quem é a Culpa". Além de Kevinho, a terceira noite do evento também contou com shows de DJ Coiote, DJ Zullu, Mad Dogz e Leo Santana.

