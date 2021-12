Camila Queiroz e Klebber Toledo participam de evento em São Paulo

Rio - A atriz Camila Queiroz e o marido, o ator Klebber Toledo, participaram de um evento promovido por uma marca de lingerie, no Theatro Municipal de São Paulo, na noite desta terça-feira. Camila foi anunciada como a nova embaixadora da marca italiana, substituindo a atriz Bruna Marquezine. Celina Locks, namorada do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, e Bruno Montaleone também prestigiaram o evento.

Recentemente, Camila Queiroz viu seu nome ser envolvido em uma grande polêmica. Protagonista das duas primeiras temporadas de "Verdades Secretas", a atriz deixou a trama e a TV Globo em pé de guerra com a emissora. Por conta dos adiamentos em decorrência da pandemia de coronavírus, as gravações da novela tiveram que ser adiadas e, consequentemente, remarcadas mais para frente. O contrato da atriz com a Globo encerrou antes de Camila terminar de gravar as cenas finais da segunda temporada.

De acordo com a emissora, a atriz fez exigências que não poderiam ser acatadas para continuar na trama. Especula-se que Camila não teria gostado do destino de sua personagem, Angel, que provavelmente morrerá no final desta temporada. Em algumas trocas de indiretas nas redes sociais, Camila deu a entender que a morte da personagem seria uma retaliação por ela ter assinado com a Netflix, onde gravou o reality show "Casamento às Cegas" ao lado do marido, Klebber Toledo.

