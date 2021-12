Carlinhos Maia e GKay fazem as pazes no último dia de Farofa

Rio - O último dia da festa Farofa da GKay foi marcado pela reconciliação do humorista Carlinhos Maia e Gkay. A influenciadora digital foi surpreendida por Carlinos Maia, que apareceu de surpresa no palco da festa, em Fortaleza, no Ceará. Os dois se abraçaram e GKay chorou muito. A influenciadora digital, que também é humorista, começou na internet junto com Carlinhos. Os dois, no entanto, estavam sem se falar há três anos por conta de uma briga.

"Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher fod* que você mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, fingindo que não estava me importando. Mas acho que você sabe que sempre me importei. As coisas que a gente viveu no começo, que que sempre foi massa, e a gente vai conhecendo pessoas, vivendo histórias e vai mudando. Coisas tão pequenas... e a gente vai passando o tempo e deixando gigante. Mas é tão pequeno perto do começo e das coisas boas", disse Carlinhos.

Gkay contou que os dois já tinham feito as pazes, mas ainda não tinham se reencontrado. Ela também afirmou ter lembrado a história deles ao ver o reencontro de Xand Avião e Solange Almeida. "Eu falei: 'me reconciliei com uma pessoa esse ano que faz parte da minha história'. Lembrava muito da gente fazendo vídeo de forró, do quanto você me ajudou, de quando você estourou, me pegou pelo braço. É tão louco isso que a gente vive, que faz três anos que a gente não se fala e parece que foi ontem'", disse a influenciadora.

Carlinhos ressaltou que tudo que Gkay conquistou foi por mérito próprio. "Mas eu sou muito grata a você, porque tem lições que você me deu na vida que carrego até hoje. Até dinheiro você me ensinou a ganhar". "E você aprendeu", respondeu Carlinhos.

Relatar erro