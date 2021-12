Eike Duarte - reprodução do instagram

Eike Duartereprodução do instagram

Publicado 07/12/2021 19:38

Rio - Eike Duarte, de 24 anos, fraturou três vértebras após sofrer um acidente durante um jogo de futebol solidário. O artista deu um susto nos fãs ao publicar uma foto no hospital, nesta segunda-feira, sem dar detalhes sobre o ocorrido."Nunca pensei que iria postar isso… Rezem por mim", escreveu ele no Instagram.

fotogaleria

Nesta terça-feira, ele usou a rede social para explicar como sofreu queda. "Vou explicar o que aconteceu, até nessas horas eu consigo ser artista… eu estava participando de um futebol solidário e fui inventar de dar uma bicicleta e acabei caindo com as costas no chão, a minha lesão foi igual a do Neymar na copa do mundo, ele fraturou a vértebra L3, só que no meu caso foram 3 vértebras, L2,L3,L4 ! Estou internado, devo voltar pra casa logo menos! Vocês são muito especiais! Amo vocês! Gratidão", escreveu o ex-ator de Malhação.

Eike também agradeceu o carinho dos internautas. "Eu não sabia que eu era tão amado por vocês! Juro! Impressionante a força que vocês estão me dando! E eu estou recebendo a energia de vocês e estou forte aqui!", destacou.

Através dos comentários, amigos do artista enviaram mensagens de apoio a ele. "Já deu tudo certo! Tô aqui torcendo e mandando as melhores energias possíveis", disse Larissa Manoela. "Melhoras, irmão. Já, já, você está em casa", desejou Bruno Montaleone. "Se cuida, mano! Emanando só energias positivas e de muita cura pra você daqui", publicou Gabriel Fuentes. "Amigo, vai dar tudo certo. Te amo", comentou Livian Aragão.