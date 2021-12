Rezende comenta ausência na 'Farofa da Gkay', festa organizada por sua ex - Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2021 19:14 | Atualizado 07/12/2021 19:17

Rio - O youtuber Pedro Rezende usou suas redes sociais, nesta terça-feira (7), para comentar a "Farofa da Gkay", evento que tem agitado a internet, desde o último domingo, com pegações e fofocas dos famosos . Em seu Twitter, o influenciador falou sobre sua ausência na festa de três dias organizada pela tiktoker Géssica Kayane, sua ex-namorada.

"Vou falar uma coisa… Acredito que tenha sido melhor para todos eu não ter ido para Farofa…", escreveu o ator de 25 anos, acrescentando emojis de riso. Além do breve relacionamento com Gkay, Rezende também viveu um romance, entre 2018 e 2020, com Virgínia Fonseca, que atualmente é casada com o cantor Zé Felipe.

Nos comentários, o youtuber levou algumas invertidas dos internautas por causa da declaração: "Não tá fazendo falta. Só se fosse pelo barraco que poderia ter rolado", zoou uma usuária. "Ainda bem que não foi mesmo", disparou outra seguidora. "Concordo, mas hoje você poderia passar por lá", acrescentou mais um perfil, citando o terceiro e último dia da festa que acontece em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará.

