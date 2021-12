Pegação, famosos e dark room: o que já rolou na Farofa da Gkay? - Reprodução

Pegação, famosos e dark room: o que já rolou na Farofa da Gkay? Reprodução

Publicado 07/12/2021 09:42 | Atualizado 07/12/2021 09:55

Rio - A "Farofa da Gkay" é o assunto do momento na web. A influenciadora digital Gessica Kayane organizou um evento de três dias para celebrar a chegada do seu 29º aniversário em um hotel de luxo do Ceará. Entre as atrações, shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Simaria, Solange Almeida, Matheus Fernandes e É o Tchan. Mas o que aconteceu ao longo das duas primeiras noites de festança?

fotogaleria

Muitos famosos

Na segunda noite de festa, Gkay reuniu nomes como Nicole Bahls, Pâmella Holanda, ex-mulher de DJ Ivis, a ex-BBB Sarah Andrade, a influenciadora digital Stéfani Bays, Rafaella Santos, irmã de Neymar, ex-BBB Viih Tube, Simaria, Wesley Safadão, MC Mirella, Virgínia Fonseca, Elana Valenaria, Gleci Damasceno, Lexa, Mayra Cardi, João Guilherme, Matheus Mazzafera, Valesca Popozuda e MC Rebecca. Os casais Tiago Abranavel e Fernando Poli, Luiza e Marcela Mc Gowan, Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach e Fiuk e Thaisa Carvalho também passaram por lá.

Quem passou por lá no primeiro dia foi Bianca Andrade, Camilla de Lucas, Kéfera Buchmann, Sol Ameida, Thaynara OG, Flay, Thais Braz, Deolane Bezerra e Nicole Bahls. Os ex-BBBs Gil do Vigor e Arthur Picoli também marcaram presença no tapete vermelho da Farofa da Gkay e dividiram o mesmo quarto no hotel, aproveitando para "fazer muita cachorrada".

Pegação

Já a youtuber Kéfera fez uma live no evento e acabou flagrando os amigos de Gkay, Álvaro e Lucas Guedes, ficando algumas vezes. Os dois ficaram com Thomas Santana e até rolou beijo triplo. A própria GKay também aproveitou e beijou Pabllo Salles e Vittor Fernando. Vittor também beijou Lucas Guedes e Álvaro!

Fãs derrubaram grade de hotel

Dark room

Sem fotos

Não é só no dark room que não pode tirar fotos. Na primeira noite da festa, a influenciadora pediu para que as pessoas não fotografassem ou filmassem famosos usando drogas. “Pode tirar foto comigo. Eu tiro com todo mundo, mas não é para ficar tirando foto com os famosos, porque eles cheiram loló e fazem tudo que não presta”, disse ela, sem saber que estava sendo filmada.

A GKAY PEDINDO PRA NÃO TIRAREM FOTO DOA FAMOSOS PRA N PEGAR ELES CHEIRANDO LOLÓ KKKKKK MAS A LIVEEEE #FarofaDaGkay pic.twitter.com/Zou7qHYrwO — (@oryancostta) December 6, 2021

GKay bancou tudo

Após convidado dizer que teria de pagar para comer dentro da festa, a influenciadora revelou que bancou o evento com seu próprio dinheiro. “Quem cuida de tudo da Farofa sou eu. Ligo para os cantores, ligo para o povo, vou atrás (…) Penso nas atrações, vejo a lista de convidados; escrevo a lista a mão", disse ela, ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

"Eu quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações (…) As pessoas têm que se divertir e se sentirem o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: ‘aproveitem aí'”, afirmou a influenciadora.

Promoção de roupa?