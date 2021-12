Solange Almeida e Xand Avião fazem às pazes e cantam juntos - Reprodução/Twitter

Solange Almeida e Xand Avião fazem às pazes e cantam juntos Reprodução/Twitter

Publicado 07/12/2021 10:50 | Atualizado 07/12/2021 12:37

Rio - A emoção tomou conta da "Farofa da Gkay" na segunda noite do evento quando Xand Avião convidou Solange Almeida para subir ao palco. Eles cantaram juntos pela primeira vez desde que Sol deixou o Aviões do Forró no Carnaval de 2017. Dois anos depois, ela revelou que movia uma ação na justiça contra o ex-parceiro.

fotogaleria

"O Brasil estava com saudade de Aviões. Mais uma, por favor", pediu Gkay após ouvir Xand e Sol cantando juntos pela primeira vez depois de quase cinco anos. Nas redes sociais, Sol falou sobre a reconciliação. "Uma imagem significa muito!! As palavras podem ser clichês mas verdadeiras… entre duas pessoas pode existir virgula mas nunca um ponto final", escreveu a cantora.

No Twitter, claro, os fãs celebraram a reconciliação entre os ex-integrantes da banda Aviões do Forró. "Meu Deus, gente, Xand Avião e Solange Almeida fazendo as pazes e cantando juntos. O Brasil pediu, sim", tuítou um internauta. "O Nordeste em festa agora", destacou outra pessoa.

Confira: