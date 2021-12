Guilherme Leicam - reprodução do instagram

Publicado 07/12/2021 22:10

Rio - Longe da televisão desde a novela "A Dona do Pedaço", na qual deu vida ao matador de aluguel Leandro e viveu um romance com o advogado Agno, interpretado por Malvino Salvador, no momento, Guilherme Leicam resolveu atacar em outro papel: o de dono das pick-ups, produzindo música, oferecendo roupagens inéditas, combinando batidas, efeitos e o que mais a sua imaginação inventar.



Ao dar spoiler, ele não escondeu a felicidade com a sua empreitada atual e o seu amor pelas artes. "Cantar, compor e tocar sempre foram meus hobbies favoritos, e agora estou descobrindo uma nova versão de mim mesmo, porque mudar é preciso. Aguardem novidades. Vem aí DJ Leicam", declarou por meio do seu perfil no Instagram.