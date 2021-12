Viih Tube e Lipe Ribeiro são flagrados ao beijos - Reprodução

Publicado 06/12/2021 13:26

Rio - As fofocas da Farofa da Gkay não param. Estão rolando vídeos de influenciadores passando o rodo na festa e Viih Tube não está fora disso. A ex-BBB marcou presença no evento e disse que deixaria o celular no quarto para não postar momentos comprometedores, mas isso não impediu que ela fosse flagrada aos beijos com outros famosos.

Estão circulando vídeos nas redes sociais de Viih Tube aos beijos com Lipe Ribeiro. Em um dos vídeos, o ex-MTV aparece secando a youtuber enquanto ela dança, mas os dois também foram vistos aos beijos. Além do ex-participante de "A Fazenda", ela também foi flagrada pegando o influenciador Isaías.

Viih Tube está solteira desde que terminou o namoro com Bruno Magri este ano. Depois disso, influenciadora já foi vista aos beijos algumas vezes. Já Lipe está descomprometido desde o fim do noivado com Yá Burihan, ele chegou a viver um breve affair com Anitta, mas nada sério.