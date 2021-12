Geisy Arruda - Reprodução

Publicado 06/12/2021 21:07

Rio - Sucesso no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, Geisy Arruda contou que evita transar com famosos. Em entrevista para Maurícia Meirelles, no "Foi Mau", da RedeTV!, a digital influencer destacou que a experiência com humoristas é ainda pior.

“Quando você sai com um humorista para um encontro você acha que ele é engraçado, divertido…E aí ele é muito chato e mal-humorado. Famoso não rende no sexo. Humorista é pior ainda, é um povo ruim de cama. Toda regra você tem que provar três vezes para falar”, entregou a modelo e autora de contos eróticos



Na atração, a ex-participante da terceira edição de ‘A Fazenda’ também contou que temia o julgamento do público, enquanto estava confinada no reality rural. “Eu era uma menina, tinha 19 anos, me importava muito em ser aceita. Pensava: ‘Será que as pessoas vão gostar desse meu jeito? Tenho que me polir um pouco’”, declara ela, hoje aos 32 anos.

O 'Foi Mau' com a participação de Geisy Arruda vai ao ar nesta segunda-feira, às 22h30, na RedeTV!.