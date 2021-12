Jojo Todynho e MC Carol - reprodução do Twitter

Publicado 06/12/2021 19:47

Rio - MC Carol e Jojo Todynho fizeram as pazes. As duas que protagonizaram o maior barraco no Instagram, em 2019, posaram juntinhas para uma foto. A dona do hit 'Minha Vó tá Maluca' publicou a imagem no Twitter. "A paz mundial foi selada", brincou ela na legenda.

A paz mundial foi selada pic.twitter.com/hkBZ5fPwMS — MC Carol (@mc_caroloficial) December 6, 2021

Quem comemorou a notícia foi Tati Quebra Barraco. "Amém". MC Carol respondeu o comentário. "Tati, agora só falta você virar presidenta", destacou. Os fãs das cantoras também vibraram com o fim da treta entre elas. "Eu tô passando mal. Meu Deus. Ah, que delícia ver essa foto. Amo as duas", comentou um. "Amo tanto vocês duas que bom que se acertaram eu não aguentava mais", afirmou outro. "É muita representatividade em uma foto!", avaliou um terceiro.

Usuários do Twitter ainda pediram para as duas gravarem uma música juntas. "Queria tanto um feat dessas lendas", pontuou um. "Imagina esse feat", postou outro.

Relembre a briga

Em 2019, MC Carol provocou Jojo Todynho através de uma postagem da dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?'. Na imagem, Jojo aparecia de roupa branca e escreveu na legenda: "Roupa branca marca celulite? E daí? Vai ser feliz", disse. Ao ver a foto, MC Carol respondeu: "Tá linda, Jojo. Pena que é só por fora". A cantora, então, não deixou barato e soltou o verbo: "Nem vale a pena perder meu tempo te respondendo. Porém, vou falar: esse comentário seria pra você mesmo, né, gata?", rebateu.

Logo depois, MC Carol publicou um textão no Instagram e explicou o bafafá com Jojo. "Hoje não é dia de TBT não, hoje é dia de tretar com as pink money. Alguns meses uma artista me mandou um e-mail, por meio de advogados, que eu não poderia tocar no nome dela", contou a funkeira, que continuou: . Aí me perguntaram nas perguntas do Instagram se eu faria parceria com essa pessoa, respondi que 'NUNCA'. Aí hoje um pessoal ficou me marcando na foto da pessoa escrevi que a pessoa estava linda, mais só por fora! Aí a pessoa fez um stories me chamando de 'Esquecida de Taubaté'. Engraçado é a esquecida te incomodar ao ponto de você responder!", escreveu Carol em um trecho.