Virgínia Fonseca defende Tatá Werneck em meio à polêmica com Fiuk - Montagem/Instagram/TV Globo

Virgínia Fonseca defende Tatá Werneck em meio à polêmica com FiukMontagem/Instagram/TV Globo

Publicado 06/12/2021 18:42

Rio - Virginia Fonseca defendeu a humorista Tatá Werneck neste domingo (5) após polêmica envolvendo climão com Fiuk no programa "Lady Night".

fotogaleria

A influenciadora comentou em um post sobre indireta do ator para a apresentadora e deixou claro seu lado na confusão. "Tatá é um doce... Fomos lá e ela é um amor, explicou os quadros para a gente antes, perguntou o que não queriamos falar e foi super prestativa pós gravação também! Pessoa e profissional excelente! Mulher maravilhosa!", afirmou.

Entenda a briga entre Tatá e Fiuk

Recentemente, Tatá Werneck perdeu a paciência e desmentiu Fiuk sobre seu mau comportamento no Lady Night. O ex-BBB postou uma sequência de Stories no sábado (5), dizendo que a apresentadora tinha fugido do roteiro, mas ela rebateu e disse que o cantor havia inventado desculpas para justificar a antipatia durante a entrevista.

"Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro que era combinado era o Torta com Climão que fiz na temporada passada", escreveu Tatá no Twitter.

A mensagem só foi postada pela apresentadora porque Fiuk disse que ela fugiu do roteiro que havia sido combinado antes da entrevista, e que a situação o pegou desprevenido, mas que ele tentou agir da melhor maneira.

"Eu não costumo entrar em polêmica, mas acho que preciso me pronunciar sobre o assunto e falar o que aconteceu", iniciou Fiuk em seus Stories, dizendo até mesmo que Tatá o havia procurado para pedir desculpas.

"A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, fizemos um roteiro. Ali na hora do ao vivo acabou saindo um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado, e eu fiquei um pouco sem chão, sem graça na hora, não soube como agir", continuou ele, que disse ter enfrentado um momento muito delicado ao longo da gravação.

Mas Tatá não gostou de ver os vídeos do cantor. Ela classificou toda essa fala como uma desculpa inventada por ele para tentar justificar o caos que ele próprio provocou no estúdio do Lady Night. Após publicar a mensagem inicial de seu desabafo, diversos fãs do filho de Fábio Jr. tentaram atacar a humorista, mas ela não deixou.

"Ele se desculpou inventando algo que não aconteceu. Aí é puxado", escreveu Tatá após ler um comentário de uma fã do cantor dizendo que ele já havia se desculpado. A outra seguidora, ela disse que estava ciente das questões psiquiátricas de Fiuk e que respeitou todo o tempo que ele precisou paralisar a entrevista. "Eu fiz de tudo pra proteger ele. Mas mentira não admito", acrescentou.