Fiuk/Tatá Werneck - fotos Reprodução Internet

Publicado 06/12/2021 17:37

Rio - A confusão entre Tata Werneck e Fiuk ganhou um novo episódio nesta segunda-feira (6). Durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão defendeu Tatá após o ex-BBB afirmar que a apresentadora do "Lady Night" não cumpriu o que foi combinado no roteiro do programa.

fotogaleria

Tata negou que tenha feito qualquer tipo de acordo com Fiuk e garantiu que não combina roteiro com os convidados, o que foi confirmado por Sonia Abrão. A apresentadora da RedeTV!, que já participou da atração, garantiu que não combinou nada com Tata.

"Eu participei, fui entrevistada pela Tatá, passei um dia inteiro no Multishow. Não tem essa de combinar, você não sabe o que vai rolar. É muito legal até pra gente como entrevistado. A surpresa. A gente conversa, fala um monte de coisas, mas não tem nada a ser combinado. Absolutamente nada. Me surpreendeu muito essa declaração do Fiuk", começou Sonia.

Em um debate com os comentaristas do programa, Fiuk foi chamado de mimado. Para Sonia Abrão, o filho de Fábio Jr precisa de mais maturidade. "Podia ter marcado outra data com ele. Quem sabe ele tivesse mais maduro para encarar o Lady Night. Tem muito jogo de cintura da Tatá, é um sucesso. Talvez acreditou que seria poupado. Ele não sabe brincar. Tem isso também, né?", completou Sonia.