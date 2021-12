Thiago Costa - Reprodução Internet

Thiago CostaReprodução Internet

Publicado 06/12/2021 16:48

O cantor Thiago Costa recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (6) após mais de 20 dias internado devido á um acidente de jet ski no Pará e passar por quatro cirurgias.

Em seu perfil do Instagram, o sertanejo comemorou a novidade e contou que voltará para cirurgias programadas. "Que dia especial, hoje estou de alta pra voltar pra minha casa, pra junto da minha família, ver minhas filhas, oh meu Deus quanta gratidão, vou precisar voltar pro hospital em data programada para outras cirurgias, não tem como descrever pra vocês o que estou sentindo. Graças a Deus tive livramento divino e sou um novo Thiago Costa, nasci de novo", iniciou.

Thiago também agradeceu a cada um dos profissionais responsáveis pela sua melhora: "Estive sob os cuidados de grandes profissionais do Hospital Metropolitano, que cuidaram de mim com excelência, minha gratidão a Diretora Alba, coord. Ivanete, Médicos em especial Dr.Murilo e Dr.Silvio e toda equipe da vascular, ortopedista Dr.Renan, Dr. Isnar, Dr.Mirto, Dr.Thiago, equipe da UTI, enfermeiros, técnicos, maqueiros, equipe da limpeza, psicóloga, assistente social, fisioterapia, nutricionista, cozinheiras, copeiras, pessoas maravilhosas, sempre acompanhado pelo meu amor, minha companheira de vida Idiane Caldas. Não posso deixar de agradecer a algumas pessoas que desde o momento que souberam do acidente se empenharam para o meu atendimento, como o Governador Helder Barbalho, ao Secretário de saúde do Pará Sipriano Ferraz que não mediram esforços para me ajudar de forma imediata vendo a gravidade do acidente, aos meus compadres @johnwayne15000 e @pamela_nutripam que me ajudaram para que eu tivesse atendimento emergencial, ao @dr.zacariasneto a minha amiga Sheila Ramalho, meu irmão @_djavan_costa_ a todos que doaram sangue, meus fãs, amigos, minha equipe".

"Deus me deu a oportunidade de muito em breve voltar a fazer o que amo que é cantar pra vocês, Gratidão pelas orações e gestos de carinho que recebi nesse período tão difícil. Em breve o Potência retorna se Deus permitir! GRATIDÃO MEU DEUS", concluiu.





Veja a publicação: