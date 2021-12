Grávida, Rafa Brites vai para hotel para fugir do barulho de obra e sua casa - Reprodução

Publicado 06/12/2021 16:22

Rio - Rafa Brites contou para os seguidores nesta segunda-feira (06) que resolveu se hospedar em um hotel para fugir do barulho de uma obra em sua casa. A apresentadora foi para o local acompanhada do filho Rocco, de 4 anos.

"Nossa, hoje tinham umas 15 pessoas trabalhando lá em casa. Eu e Rocco não conseguíamos nos escutar de tanto barulho. Me deu cinco minutos, viemos para um hotel curtir!", contou Rafa.

A apresentadora, que está esperando o segundo filho com Felipe Andreoli, compartilhou pelo Instagram as imagens do filho Rocco nadando na piscina do hotel.