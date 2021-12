Jéssica Ellen anuncia noivado com o ator Dan Ferreira - Reprodução/Instagram

Jéssica Ellen anuncia noivado com o ator Dan FerreiraReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2021 14:27

Rio - Jéssica Ellen surpreendeu os seguidores, neste domingo (6), ao anunciar que está noiva de Dan Ferreira em suas redes sociais. No Instagram, a atriz de 29 anos compartilhou uma sequência de cliques em que o casal mostra as alianças e ainda se derreteu pelo futuro esposo na legenda da postagem.

fotogaleria

"O homem mais lindo do Brasil me pediu em casamento. Eu tô noiva", declarou a cantora, que conquistou o Brasil como a Gata Espelhada do reality musical "The Masked Singer", da TV Globo. O casal se conhece desde 2012, quando atuaram juntos em "Malhação", em 2012, mas só engataram no romance no ano passado.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos parabenizaram o casal pela novidade: "O casal mais lindo! Sejam felizes!", declarou a jornalista Flávia Oliveira, da GloboNews. "Ahh lindos!", escreveu Agatha Moreira. "Viva o amor", completou a atriz Lucy Ramos. Dan Ferreira também fez questão de registrar uma declaração para a amada: "Te amo tanto!"

Confira a publicação: