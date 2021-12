Sarah Andrade e Bianca Andrade, Boca Rosa - Reprodução

Publicado 06/12/2021 12:44

Rio - Será que rolou promoção? Convidadas para a Farofa da Gkay, evento que celebra o aniversário da influenciadora digital Géssica Kayane, as ex-BBBs Sarah Andrade e Bianca Andrade, a Boca Rosa, chegaram ao local usando exatamente o mesmo look.

"Aí eu chego aqui achando que estou arrasando no look e aí eu vejo, gente... As Andrades maravilhosas", brincou Sarah, em vídeo postado nos stories, após posar ao lado de Bianca para as fotos. Boca Rosa, por sua vez, também brincou com a coincidência. "O encontro das Andrades", respondeu.