Publicado 06/12/2021 12:13

Rio - DJ Ivis foi solto após passar quatro meses preso por agredir a esposa Pamella Holanda e está retomando a carreira na música. No último sábado (4), o produtor musical se encontrou com o cantor João Gomes e os dois tiraram fotos juntos se abraçando. "Verdadeiro sentido de quem trabalha Deus ajuda, seus escolhidos sempre vencem", escreveu Ivis na legenda.

João Gomes comentou a publicação do DJ. O cantor agradeceu a oportunidade de estar com o produtor e desejou bons momentos para ele no futuro. "Bom curtir você de perto, ver que está bem. Quantos motivos para agradecer já me deu. Que Deus lhe abençoe e cuide de todos os seus planos. Ele tem algo especial reservado em sua vida ainda. Sua música é boa e faz alegria. Se cuide. Papai do céu abençoe", escreveu a voz de "Meu Pedaço de Pecado".

Quando Pamella Holanda divulgou os vídeos em que sofria agressões, muitos cantores repudiaram as ações de Ivis e cancelaram trabalhos com o DJ. Mas mesmo após a prisão, alguns artistas continuam apoiando ele e comentando nas publicações. Wesley Safadão foi um dos famosos que comentou na foto do produtor com João Gomes. "É mais uma do DJ", escreveu o cantor.

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra Pamella Holanda acabaram sendo divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

