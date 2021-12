Fotos! Rodrigo Faro, Ticiane Pinheiro e mais famosos comparecem à festão de Natal

São Paulo - Com a proximidade do Natal e Réveillon, famosos já marcam presença em eventos para celebrar o fim do ano. Neste domingo, Ticiane Pinheiro, Rodrigo Faro, Vera Viel, Cesar Filho, Elaine Mickely, Fernanda Keulla, Mauro Sousa e outros nomes compareceram à festão de Natal organizado por Andrea Guimarães em casarão da Zona Sul da cidade de São Paulo.

