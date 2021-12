Anitta apresentou Rebecca a Normani e Lil Nas X por chamada de vídeo - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2021 08:45

Rio - Morando nos EUA para expandir sua carreira internacional, Anitta marcou presença em mais uma premiação renomada na noite deste sábado (4). A cantora de 28 anos se juntou a grandes nomes da música pop internacional para a entrega do prêmio "Hitmakers", organizado pela revista norte-americana, e não guardou o momento pra si.

A Poderosa aproveitou para fazer uma chamada de vídeo com Rebecca e ajudou a amiga a conhecer Normani e Lil Nas X, ambos donos de hits globais. A funkeira não escondeu a emoção ao compartilhar, no Instagram, os prints da conversa que teve com os artistas: "Obrigada, Anitta, você sabe o quanto eu esperei por esse momento. Foi muito especial para mim, e eu amo tanto vocês. Eu até conheci o Lil Nas X. Ah, meu Deus, te amo, Normani", escreveu a carioca de 23 anos.

Além de apresentar Rebecca aos famosos, Anitta também curtiu a noite ao lado de outras celebridades e levou os fãs à loucura ao compartilhar alguns cliques tirados no evento. Em sequência de fotos publicadas no Instagram, a voz de "Envolver" surge ao lado de nomes como Olivia Rodrigo, Lana Del Rey e Kali Uchis, para quem entregou um dos prêmios do evento. "É uma ótima semana", comemorou.



