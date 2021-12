Com pegada dark, Glória Groove lança o clipe de ’Leilão’ - Reprodução/Instagram

Com pegada dark, Glória Groove lança o clipe de ’Leilão’Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2021 00:00

Rio - A cantora Glória Groove é um verdadeiro furacão. Depois de entrar nas paradas da Billboard com o single "A Queda", a artista presenteia seus fãs com mais um hit, "Leilão". Lançado na semana passada, o clipe da nova música já conta com mais de 4,7 milhões de visualizações no YouTube. Neste novo trabalho, a drag queen promete mostrar um lado ainda desconhecido e um pouco mais sombrio ao público.

Terceira canção divulgada do álbum "Lady Leste", "Leilão" reflete uma nova fase na carreira da cantora e revela uma mudança visual em seus trabalhos. “‘Leilão’ é a faixa 10 do álbum, e ‘A Queda’ é a faixa 12, então é exatamente uma espécie de transição do que chamo do lado alegre para o lado dark. Não considero que 'Leilão' entre na parte dark ainda, mas com o filtro do Felipe Sassi [diretor do clipe] tudo vira um filme de terror”, brinca.

Realização

Glória conta que o álbum "Lady Leste" é a realização de tudo o que ela sempre imaginou para sua carreira e que finalmente está conseguindo colocar em prática. "A Era 'Lady Leste' tem significado para mim exatamente o tipo de artista que eu sempre quis ser e estou conseguindo fazer só agora, depois de 20 anos trabalhando como artista e depois de seis anos trabalhando como Glória Groove. Só agora estou conseguindo colocar em prática a Era Pop, como o adolescente fã de diva Pop que eu fui, sempre sonhou”, admite.

Homofobia e haters

A cantora também fala sobre a importância e representatividade de ser uma drag queen no topo das paradas de sucesso. "Já levei muito não por ser drag queen. Eu não esqueço do começo da minha carreira, quando eu fui tentar fazer coisas mais populares e fui levar música para uma rádio. 'Bumbum de Ouro' foi aceita, mas na hora de contar que era uma drag queen cantando, 'babou geral'. Esse país ainda é muito homofóbico. A relação com a Indústria mudou muito desde que eu comecei, mas estou sempre atenta a essa dança capitalista", afirma.

"Eu fui gay a vida inteira, o bullying pra mim não é uma novidade. Na escola, eu ficava triste. Hoje eu já fico mais de boa. O ódio chega de várias formas... Eu tento não trazer para o meu coração. Eu trago muita insegurança, muitos machucados da minha adolescência, da minha infância. As pessoas sabem onde machucar. Eu tenho a sorte de responder com a minha carreira, com o meu talento. A minha resposta ao preconceito é essa. E eu não acho que eu tenho haters. Eu tenho hoje meia dúzia de gente doida que ainda não aceitou que eu vou dar certo mesmo, sabe", brinca.

Pandemia

Sem fazer shows desde 2019, Glória Groove já está na expectativa para voltar aos palcos. E em breve ela vai poder matar a saudade em grandes festivais, como o Rock in Rio e o Lollapalooza. "Eu estou morrendo de saudade da pista, de estar em cima do palco, de fazer show. Eu quero ver meus amigos, fazer show no exterior... Essa vontade, essa sede que a gente passou enquanto humanidade por conta da pandemia, é uma coisa que me alimenta muito agora", analisa.

"Eu só vou voltar a fazer show dia 21 de dezembro. Imagina como eu vou estar calibrada depois de lançar tanto single do álbum novo, querendo muito fazer isso", completa a artista, que afirma ainda estar "sem referência" sobre seu apelo nos palcos.

"Eu cresci demais na pandemia. Eu estava nas ruas em 2019, no Carnaval de 2019... Quando eu colocar o pé na rua de novo, sei lá como vai ser. Ainda estou assimilando esse crescimento de agora. Tem um Lollapalooza ali na frente, tem um Rock in Rio ali na frente... Estou com saudade de show".

Várias facetas

A artista afirma que existem várias versões de Glória Groove e é isso que ela coloca em prática, por exemplo, no quadro "Show dos Famosos", do "Domingão", na TV Globo, onde surpreende com seu talento representando artistas como Justin Timberlake, Fergie e Ana Carolina.

"A galera do sofá está entendendo que eu sou versátil. Uma hora você me vê como um palhaço maluco de cartola, outra hora você me vê como uma gostosa, aí outra hora como a Ana Carolina, Justin Timberlake... A mensagem que isso está passando é essa, de versatilidade. Eu sempre digo que ninguém é uma coisa só, e eu sou uma bagunça interna, não consigo me prender a algo".

Parceria com Marília Mendonça



Em novembro, a trágica perda de Marília Mendonça em um acidente de avião comoveu todo o país. Glória se emociona ao relembrar a amizade recém-construída com a cantora e fala sobre a canção que as duas pretendiam gravar. “Ela realmente tinha aceitado cantar comigo, isso realmente estava para acontecer e a gente só não teve tempo, sabe? Mas eu tenho certeza de que em algum momento a gente vai se encontrar, não sei quando ainda, mas é muito louco”, lamenta.



A artista admite que a morte de Marília Mendonça fez com que ela refletisse sobre a vida e que desde então, já não é a mesma pessoa. “É muito estranho porque estava começando uma relação muito gostosa de amizade, quando você está começando a falar com a pessoa e está prestes a se encontrar. O jeito que tudo aconteceu me deixou com essa sensação de que eu fui embora um pouquinho também”, revela.

Reportagem de Letícia Pessôa, estagiária sob supervisão de Tábata Uchoa