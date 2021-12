Rodrigo Santoro e Maria Bethânia - reprodução do instagram

Publicado 03/12/2021 19:21

Rio - Rodrigo Santoro mostrou no Instagram que é gente como a gente! O ator tietou a cantora Maria Bethânia, de 75 anos, nesta sexta-feira. Ele publicou a foto do encontro, que aconteceu no Rio de Janeiro, em sua rede social. "Hoje a Maria Bethânia encontrou com um grande fã", escreveu ele na legenda.

Os internautas reagiram à publicação. "Dois grandiosos artistas", afirmou um. "Eu imagino a palpitação do coração do grande fã!", destacou outro. "Sensacional esse encontro. Amo muito os dois", frisou um terceiro.